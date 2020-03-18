2020-03-18T11:43:22+03:00
Общество

Из Уфы отменяется ряд рейсов в страны ближнего зарубежья

Временно закрываются направления в Ташкент, Душанбе, Баку и Ереван
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпании отменяют рейсы из Уфы в столицы стран ближнего зарубежья. Список закрытых направлений опубликовал республиканский Госкомтранс.

С сегодняшнего дня, 18 марта отменен рейс Уфа-Ташкент-Уфа авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Ограничение действует как минимум до 1 апреля. По вопросам возврата билетов необходимо обратиться по телефону +998 78 140 02 00.

С 19 марта по 30 апреля приостанавливается рейс Уфа-Баку-Уфа «Buta Airways». По поводу билетов звонить по номеру +994 12 493 14 14. Рейсы в Баку с 20 марта по 24 апреля отменяет и NordStar (8-800-700-8-007). С 19 марта по 29 апреля закрывают рейс Уфа-Душанбе-Уфа «Уральские авиалинии» (8-800-7700-262).

Новый прямой рейс в Ереван, который авиакомпания «Азимут» планировала начать 30 марта, так же был отменен – до 28 мая. Насчет возврата билетов обращаться по телефону 8-863-302-02-20.

На период с 3 по 24 апреля не будет выполняться рейс Анталья-Уфа-Анталья Red Wings (+7 (495) 212 12 51).

ИСТОЧНИК KP.RU

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