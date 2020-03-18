2020-03-18T11:03:48+03:00
Происшествия

Молодую маму из Башкирии четыре часа насиловали прямо в собственном доме

Случай произошел в Иглинском районе республики
Рустем АХУНОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Над 32-летней женщиной из Башкирии надругались в ее квартире.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», случай произошел в одном из сел в Иглинском районе Башкирии. 32-летняя мама рассказала, что днем в воскресенье, 15 марта, ее изнасиловал знакомый, с которым она распивала спиртное. Примечательно, что издевательства происходили прямо в доме потерпевшей и продолжались порядка четырех часов.

Вскоре стражи порядка задержали мужчину, которого обвинили в изнасиловании. Им оказался 53-летний местный слесарь. Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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