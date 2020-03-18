В Уфе без вести пропал 12-летний мальчик

18 Март 2020 2020-03-18T10:30:31+03:00

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В Уфе без вести пропал 12-летний Виталий Касьянович. Об этом сообщают организации «Лиза Алерт» и РОО «Поиск детей – Уфа». Известно, что мальчик пропал накануне, 17 марта. Он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: на вид – 14-15 лет, рост – 153 см, плотное телосложение, овальное лицо, темные глава и темные волнистые волосы, слабовыраженный шрам под правым глазом. В день пропажи Виталий Был одет в темно-зеленую куртку, черную футболку, черную вязаную шапку, черное спортивное трико, темно-коричневые ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, просят обратиться по одному из телефонов: 02, 279-30-71 (полиция), 8-927-969-89-19 (РОО «Поиск детей – Башкортостан»), 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт»).

Поисковики нуждаются в помощи добровольцев. Место и время сбора: город Уфа, ул.Борисоглебская,16 (Школа № 79) в 13:00. С собой иметь заряженные телефоны, горячее питье, перекус и скотч.

ИСТОЧНИК KP.RU