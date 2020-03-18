Поиски мужчины, который пропал по пути в Уфу на поезде, завершились трагедией

18 Март 2020 2020-03-18T10:03:54+03:00

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Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков 50-летнего Павла Сураева – его нашли мертвым.

На днях мужчину объявили в розыск. Волонтеры распространили по соцсетям ориентировку. По их данным, Павел пропал после того как 9 марта сел на поезд Саратов-Уфа. С тех пор он перестал выходить на связь с близкими. В конечном счете его нашли мертвым – где именно, пока неизвестно.

Подробности обнаружения тела активисты поисковой организации, руководствуясь внутренними правилам, не разглашают. Не исключено, что трагедией заинтересуются в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU