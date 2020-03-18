Эксперты оценили стоимость восстановления пострадавшей от пожара в Уфе усадьбы Бухартовских

18 Март 2020 2020-03-18T09:46:59+03:00

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На восстановление горевшей 13 марта усадьбы Бухартовских в Уфе потребуется от 30 до 50 млн рублей. Стоимость реставрации оценили в экспертно-проектном бюро «Архамга».

Как рассказал руководитель организации Рустам Алибаев «РБК-Уфа», здание необходимо будет полностью демонтировать – «потому что оно абсолютно в аварийном состоянии», а деревянные элементы отреставрировать. Только затем памятник культуры можно снова выстроить. Для того чтобы он соответствовал оригиналу будет использована цифровая копия с точностью до 0,1 мм. Специалисты бюро сделали 3D-сканирование здания, чтобы провести более качественную реставрацию.

Напомним, мэрия Уфы готова продать пострадавшую от пожара усадьбу в собственность за один рубль. Покупатель при этом должен взять на себя обязательства по восстановлению памятника архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU