Власти Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу

18 Март 2020 2020-03-18T09:19:12+03:00

Отменяются мероприятия с участием более 250 человек

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С сегодняшнего дня, 18 марта, глава Башкирии Радий Хабиров ввел на территории республики режим повышенной готовности. Это связано с предотвращением возможного распространения коронавирусной инфекции, сообщают РИА Новости.

По требованию руководителя региона, должны быть отменены и перенесены культурные, спортивные и деловые мероприятия, численность участников которых превышает 250 человек. Школьные каникулы в Башкирии продлят до 6 апреля. Хабиров поручил республиканскому Минобру подготовить школьные коллективы к вариантам дистанционного обучения. То же самое касается вузов и колледжей.

Напомним, по последним данным в Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 48 человек, восемь из которых – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU