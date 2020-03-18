Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Башкирии выросло до 48 человек

18 Март 2020 2020-03-18T08:51:59+03:00

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18 марта, в Уфе на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекции в Башкирии оперативной информацией поделился глава регионального Минздрава Максим Забелин.

– С подозрением на коронавирусную инфекцию в республике находятся 48 человек, из них восемь детей. Проводится необходимое обследование и лечение. Анализы отправлены в лабораторию особо-опасных инфекций, – сообщил Забелин на очередном брифинге, посвященном COVID-19. – За сутки были госпитализированы два человека, которые имеют симптомы коронавируса. Их результаты находятся в работе. У остальных госпитализированных поступили, они отрицательны, в том числе и у 6 детей.

Министр добавил, что на утро 18 марта подтвержденных случаев новой инфекции в Башкирии нет. Телефон горячей линии Минздрава РБ по вопросам коронавируса: 8 (347) 286-58-27, 8(347) 279-91-20

ИСТОЧНИК KP.RU