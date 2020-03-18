В Башкирии проверят системы экстренного оповещения

18 Март 2020 2020-03-18T07:51:02+03:00

По всей республике ожидаются сигналы электросирен и передачи сообщений по радио и ТВ

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Завтра, 19 марта, с 14 до 15 часов по всей Башкирии пройдет комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения. Об этом сообщает республиканское МЧС.

Как следует из информации аварийного ведомства, будут задействованы все имеющиеся в регионе электросирены. Кроме того, в эфирах радио и телевидения будет транслироваться сообщение:

«Внимание! Проводится комплексная проверка технической готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Башкортостан!»

ИСТОЧНИК KP.RU