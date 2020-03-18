В Башкирии проверят системы экстренного оповещения
По всей республике ожидаются сигналы электросирен и передачи сообщений по радио и ТВ
Жителей республики предупредило местное МЧСФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Завтра, 19 марта, с 14 до 15 часов по всей Башкирии пройдет комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения. Об этом сообщает республиканское МЧС.
Как следует из информации аварийного ведомства, будут задействованы все имеющиеся в регионе электросирены. Кроме того, в эфирах радио и телевидения будет транслироваться сообщение:
«Внимание! Проводится комплексная проверка технической готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Башкортостан!»
ИСТОЧНИК KP.RU