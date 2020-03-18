В Башкирии на трассе легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавший

18 Март 2020 2020-03-18T07:33:14+03:00

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В минувший вторник, 17 марта, на трассе Уфа – Оренбург столкнулись попутные «Infiniti FX», которой управлял 34-летний житель Кумертау и грузовая «Газель» под управлением 65-летнего уроженца того же города. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии водитель грузовика получил травмы. Сейчас сотрудники дорожной полиции разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки в республике произошло 11 автомобильных аварий, в которых пострадали 11 человек. К счастью, обошлось без погибших. Сотрудники дорожной полиции задержали на дорогах 28 нетрезвых водителей и выявили 2,5 тысячи нарушений ПДД, отмечают в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU