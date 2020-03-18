Жители Уфы заметили в центре города тяжелую военную технику

18 Март 2020 2020-03-18T07:20:18+03:00

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Сегодня утром, 18 марта, в центре Уфы очевидцы заметили рассекающий по улице Достоевского бронетранспортер. Местные жители сняли необычное явление на камеру мобильного телефона и выложили ролик в социальные сети.

На кадрах видно, как по улице Достоевского едет бронированная военная машина, а из люка высовывается солдат в маске. Куда спешил бронетранспортер и как тяжелая техника вообще оказалась в центре башкирской столицы, пока не известно. Пользователи социальных сетей предположили, что военные едут на учения.

Известно лишь что бронетранспортер проехал по улице Достоевского в гордом одиночестве – колонны техники не было.

ИСТОЧНИК KP.RU