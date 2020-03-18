2020-03-18T07:09:53+03:00
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На строительство моста через Белую в Уфе в этом году потратят почти 1,5 млрд рублей

Об этом стало известно во время совещания в башкирском правительстве
Павел КРАЙНОВ
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Накануне в правительстве Башкирии прошло совещание в формате «Транспортный час». Ответственные лица заявили главе Башкирии, что на строительство моста через реку Белая в Уфе только в этом году потратят 1,5 млрд рублей. Большая часть денег будет выделена из регионального бюджета.

Башкирские чиновники также отметили, что в следующем году на масштабную стройку потратят еще 1,132 млрд рублей. Сдать объект власти обещают в конце 2021 года.

Напомним, в прошлом году началось строительство третьей очереди автомобильного моста через реку Белая в створе улицы Воровского. Она появился между «старым» и «новым» мостами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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