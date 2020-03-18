Всемирная Фольклориада в Уфе оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса
На днях на заседании президиума правительства Башкирии первый вице-премьер Андрей Назаров заявил, что решение о проведении или отмене Всемирной Фольклориады в Уфе будет принято в ближайшее время. В мае в Мексике состоится специальное совещание, на котором станет известно, пройдет ли мероприятие в башкирской столице или нет.
- Со своей стороны, мы осторожничаем и финансирование сейчас особо не задействуем, понимаем, что возможны проблемы, если в случае отмены потратим определенную сумму, - заявил Андрей Назаров.
Напомним, летом в Уфе должен пройти праздник, на который собирались приехать три тысячи артистов из 85 стран мира. На масштабный праздник фольклора должны были потратить порядка 500 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU