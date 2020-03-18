В Башкирии прекращены поиски бесследно пропавшего 15-летнего подростка
В Башкирии волонтеры и полиция всю ночь разыскивали 15-летнего жителя села Балтика Иглинского района Анвара Ф. (имя изменено – ред.). Молодой человек ушел из дома около 14:00 16 марта и бесследно пропал. К поискам парня подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» и сотрудники полиции.
Волонтеры поисковики сообщали, что в день пропажи парень, предположительно, поехал к друзьям. В различных сообществах в соцсетях появлялись сообщения о том, что его видели в разных районах Уфы.
К счастью, сегодня утром волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» сообщили, что молодого человека нашли. Официально его поиски прекращены, вскоре подросток должен вернуться домой.
ИСТОЧНИК KP.RU