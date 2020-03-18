В Башкирии прекращены поиски бесследно пропавшего 15-летнего подростка

18 Март 2020 2020-03-18T06:47:04+03:00

От парня не было вестей двое суток

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В Башкирии волонтеры и полиция всю ночь разыскивали 15-летнего жителя села Балтика Иглинского района Анвара Ф. (имя изменено – ред.). Молодой человек ушел из дома около 14:00 16 марта и бесследно пропал. К поискам парня подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» и сотрудники полиции.

Волонтеры поисковики сообщали, что в день пропажи парень, предположительно, поехал к друзьям. В различных сообществах в соцсетях появлялись сообщения о том, что его видели в разных районах Уфы.

К счастью, сегодня утром волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» сообщили, что молодого человека нашли. Официально его поиски прекращены, вскоре подросток должен вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU