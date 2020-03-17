Супруги из Уфы могут остаться по разные стороны границы из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T20:12:13+03:00

Муж должен выехать из России, но когда он сможет вернуться, никто не знает

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Коронавирус в буквально смысле может надолго разлучить молодую семью из Уфы Галину и Аркадия А. - все из-за закрытия границ между странами. Как рассказала девушка в социальных сетях, ее супруг является гражданином Казахстана. 31 марта у Аркадия заканчивается разрешение на временное проживание в России и, чтобы не быть депортированным, он должен сам покинуть страну, а затем снова вернуться к жене и дочери.

"Предполагалось, что он просто пересечет границу и вернётся к семье, так как в Казахстане у него ничего и никого нет, он оттуда выписан на ПМЖ в Россию. Но границы закрыты", - объясняет Галина.

По словам женщины, она обращалась в ФМС, но там ей сказали то, что было известно и так: ее супруг обязан покинуть территорию России, иначе он будет признан нелегалом, его депортируют и запретят въезд обратно на срок от двух и более лет. Если же он все-таки покинет страну добровольно, то неясно, когда сможет вернуться обратно из-за ситуации с новым вирусом.

"Законом не предусмотрены никакие меры в таких форс-мажорных и независящих от нас ситуациях. И наша ситуация не единичная", - сетует женщина.

На следующей неделе Галина намерена снова добиваться ответов в ФМС.

ИСТОЧНИК KP.RU