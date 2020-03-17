2020-03-17T18:42:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти объяснили, как в больницах Башкирии оказались дети с подозрением на коронавирус

Все ребята проводили каникулы в странах с неблагоприятной эпидемической ситуацией
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 17 марта, состоялся очередной брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в Башкирии. По словам главы Минздрава республики Максима Забелина, на 18:00 17 марта в регионе нет подтвержденных случаев новой инфекции, в стационарах с подозрением на COVID-19 находятся 46 человек, в том числе шестеро детей.

Забелин уточнил, что это ребята, которые проводили каникулы в странах, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. По возвращении на родину у них обнаружились симптомы вирусной инфекции. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи.

"Тяжелых пациентов среди детей нет", - заверил Забелин.

Он также уточнил, что за день на горячую линию по коронавирусу поступило 453 звонка. Напомним, задать вопросы о новом вирусе можно по двум телефонам: 8 347 286 58 27 и 8 347 279 91 20.

Кроме того, на сайте Минздрава республики с сегодняшнего дня доступна онлайн-анкета. Людям, вернувшимся из-за рубежа, рекомендуют ее заполнить. Так власти смогут лучше контролировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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