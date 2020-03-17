2020-03-17T19:27:47+03:00
Происшествия

В Башкирии работница магазина сорвалась с высоты 2,5 метров на бетон

У женщины диагностировали тяжелую сочетанную травму
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Башкирии работодателя, допустившего несчастный случай, привлекли к ответственности. Инцидент произошел осенью 2019 года в одном из магазинов Стерлитамака. 42-летняя женщина, работавшая продавцом-консультантом, пошла на склад. Она поднялась на деревянные перекрытия высотой 2,5 метра, но не удержалась там и упала на бетонный пол. С тяжелой сочетанной травмой ее доставили в больницу №1.

В Гострудинспекции Башкирии рассказали, что работодатель о травме работницы умолчал, однако специалисты провели свое расследование и заключили, что причиной случившегося стала неудовлетворительная организация работ и проблемы с охраной труда. На площадке, откуда сорвалась женщина, не было ограждений.

"ИП, допустивший нарушения требования охраны труда, привлечён к административной ответственности в виде штрафов", - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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