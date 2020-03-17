В Башкирии пенсионерка получила тяжелую травму после схода наледи с крыши – СК начал проверку

17 Март 2020 2020-03-17T17:09:50+03:00

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Следователи Белорецка устанавливают обстоятельства травмирования 82-летней женщины в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 12 марта текущего года возле дома по улице Карла Маркса. На голову пенсионерки упала часть наледи с крыши. Женщина получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. В настоящий момент пострадавшая находится в стационаре.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Сейчас они опрашивают очевидцев и сотрудников управляющей компании. Назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью пожилой женщины.

– В ходе проверки действиям работников управляющей компании, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки кровли крыши от наледи и снежных масс, будет дана правовая оценка, – пояснили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU