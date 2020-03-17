2020-03-17T17:55:24+03:00
Общество

Медиков главной больницы Башкирии заставляют перетаскивать мебель с этажа на этаж

Из-за частых переездов сломались шкафы для одежды
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacitynews.ruфото: ufacitynews.ru
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Медики РКБ имени Куватова жалуются на главврача Эльзу Сыртланову. Персоналу приходится переезжать с этажа на этаж и таскать мебель. Нескончаемая «миграция» в рамках учреждения привела к тому, что шкафы для одежды начали ломаться.

Медсестра, пожелавшая остаться анонимной, рассказала изданию UfacityNews.ru, что сначала шкафчики переносили на четвертый этаж поликлиники, потом – на первый этаж диагностического центра. «Теперь же главврач потребовала спустить их в подвал, но во время очередного переезда шкафы сломались».

Сотрудница медучреждения сетует, что ее коллеги уже боятся ходить на работу, не представляя, чем им придется заниматься на этот раз: «То комнаты молельные открывают, то в лифте ездить запрещают».

ИСТОЧНИК KP.RU

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