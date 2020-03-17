Власти Уфы потратят на ремонт парка Победы более 200 млн рублей

17 Март 2020 2020-03-17T16:22:55+03:00

Работы должны быть завершены до конца 2021 года Фото: Рустем АХУНОВ

Работу на себя возьмут сразу три фирмы

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Власти Уфы потратят на ремонт парка Победы 209 млн рублей. Три контракта с единственными поставщиками заключит МБУ «Горзеленхоз», сообщается на портале госзакупок.

Первый договор со «Строительной компании Интегра» будет стоить 69,97 млн рублей. Фирма займется заменой систем уличного освещения. Второй контракт – с «Петроком» за 69,96 млн рублей – подразумевает ремонт подпорных стен и парапетов. Ремонтом бетонных плит, тротуаров и ступеней займется «Компания "Потенциал"». Договор с ней оценивается в 69,98 млн рублей.

Работы, по информации Ъ-Уфа, должны быть завершены до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU