2020-03-17T14:52:12+03:00
Общество

Уфимский поэт сравнил песни Элвина Грея с «мычанием»

Айдар Хусаинов раскритиковал певца за идею использования слов Иосифа Бродского в рэп-композиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: инстаграм Элвина Греяфото: инстаграм Элвина Грея
Изменить размер текста:

Уфимский поэт и член правления союза писателей Башкирии Айдар Хусаинов жестко раскритиковал популярного певца татаро-башкирской эстрады Элвина Грея за идею использования строк Иосифа Бродского в рэп-композиции. Молодой артист на днях анонсировал остросоциальный трек на стихи поэта под названием «Не выходи из комнаты», релиз ожидается в марте.

На своей странице в фейсбуке Хусаинов опубликовал «открытое письмо Радику Юльякшину, певцу и деревенскому другу» в стихотворной форме. В обращении он сравнивает песни Грея с «мычанием», просит «не трогать Иосифа Бесцельно» и рекомендует «лучше петь себе о старом» – «о своем, о деревенском» и «про танцы – манцы».

«Ты прочёл нам эти стансы, словно петел,

Только этим, дорогой, попутал рАмсы.

Говоришь, что хочешь быть, как чёрный рэпер?

Но колхозник нам милей, чем иностранцы».

В конце стихотворения Хусаинов сменяет гнев на милость:

«Я надеюсь, что с тобою я не грубо

Обошёлся, если только не излишне.

Если встречу тебя как-нибудь у клуба—

Обниму тебя, ты не болей, дружище!»

Отметим, что Радик Юльякшин редко оставляет без внимания критику в свою сторону. Яркий пример тому затянувший конфликт с Салаватом Фатхетдиновым. Вполне вероятно, что в скором времени Грей ответит на выпад Хусаинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимский поэт сравнил песни Элвина Грея с «мычанием»
В Уфе стартовали массовые проверки водителей
Власти Башкирии рассказали, на сколько в республике хватит запасов продовольствия
Стало известно, где будет работать экс-руководитель Агентства по печати и СМИ Башкирии
В Уфе продают мужской клуб вместе со скандальным автобусом, в котором танцуют полуголые девушки
Мэрия Уфы будет проводить все совещания в дистанционном режиме из-за коронавируса
В Уфе найден труп мужчины с послеоперационными шрамами
Уфимская станция скорой помощи пожаловалась мэру на бродячих собак
Вертикальный забег пройдет в здании Банка УРАЛСИБ в центре Уфы
В Башкирии под мостом обнаружили мертвого мужчину
Власти Уфы намерены продать горевшую усадьбу Бухартовских за один рубль
В школах Уфы из-за коронавируса отменили кабинетную систему
«Ты навсегда останешься в моем сердце, братишка»: в Башкирии молодой парень скончался после долгой борьбы с болезнью
С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии состоит 41 человек
В Башкирии отставку прочат руководителю агентства по печати и СМИ
В Башкирии семья, приехавшая из Таиланда, сдала анализы на коронавирус
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали два человека
Воткнула нож в живот: в Уфе женщина пыталась зарезать мужа за оскорбление
Житель Уфы жестоко расправился с пожилым отцом, просившим его покормить
Власти Башкирии опровергли переход вузов на дистанционное обучение из-за коронавируса
«Зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» переносится на неделю
В ГИБДД Башкирии предупредили об опасных природных условиях
На озеленение Уфы потратят 300 млн рублей
36-летний житель Башкирии зарезал своего тестя, а его невеста спрятала тело отца в сарае
Жителей Башкирии, находящихся за границей, вывезут на родину чартерными рейсами
В минздраве рассказали, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски