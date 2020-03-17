Уфимский поэт сравнил песни Элвина Грея с «мычанием»

17 Март 2020 2020-03-17T14:52:12+03:00

Айдар Хусаинов раскритиковал певца за идею использования слов Иосифа Бродского в рэп-композиции

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Уфимский поэт и член правления союза писателей Башкирии Айдар Хусаинов жестко раскритиковал популярного певца татаро-башкирской эстрады Элвина Грея за идею использования строк Иосифа Бродского в рэп-композиции. Молодой артист на днях анонсировал остросоциальный трек на стихи поэта под названием «Не выходи из комнаты», релиз ожидается в марте.

На своей странице в фейсбуке Хусаинов опубликовал «открытое письмо Радику Юльякшину, певцу и деревенскому другу» в стихотворной форме. В обращении он сравнивает песни Грея с «мычанием», просит «не трогать Иосифа Бесцельно» и рекомендует «лучше петь себе о старом» – «о своем, о деревенском» и «про танцы – манцы».

«Ты прочёл нам эти стансы, словно петел,

Только этим, дорогой, попутал рАмсы.

Говоришь, что хочешь быть, как чёрный рэпер?

Но колхозник нам милей, чем иностранцы».

В конце стихотворения Хусаинов сменяет гнев на милость:

«Я надеюсь, что с тобою я не грубо

Обошёлся, если только не излишне.

Если встречу тебя как-нибудь у клуба—

Обниму тебя, ты не болей, дружище!»

Отметим, что Радик Юльякшин редко оставляет без внимания критику в свою сторону. Яркий пример тому затянувший конфликт с Салаватом Фатхетдиновым. Вполне вероятно, что в скором времени Грей ответит на выпад Хусаинова.

ИСТОЧНИК KP.RU