Стало известно, где будет работать экс-руководитель Агентства по печати и СМИ Башкирии

17 Март 2020 2020-03-17T13:25:48+03:00

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Информация об уходе с должности руководителя Агентства по печати и СМИ Башкирии Бориса Мелкоедова подтвердилась. Как выяснилось, чиновник покинул высокий пост, который занимал с 2012 года, из-за перехода на новую работу.

По данным ИА «Башинформ», Мелкоедов вернулся на родину – с сегодняшнего дня он исполняет обязанности главы Зилаирского района. Соответствующее решение приняли депутаты местного совета. Ушедший в отставку Ильгиз Фаткуллин руководил районом на протяжении последних девяти лет.

Кто станет преемником Мелкоедова на посту руководителя Агентства по печати, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU