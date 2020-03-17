Мэрия Уфы будет проводить все совещания в дистанционном режиме из-за коронавируса
Меру введут со следующей недели
Уфимские чиновники переходят на "удаленку"
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Чиновники уфимской администрации будут проводить все совещания в дистанционном режиме. Эта мера принята из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом на еженедельной оперативке в мэрии сообщил Ульфат Мустафин.
«Коллеги, со следующей недели перейдем на дистанционный вариант проведения всех совещаний в формате видеоконференции. Надо отказаться от стандартных методов проведения совещаний и внедрять дистанционные способы с использованием сетей общего пользования. Если будут какие-то изменения, мы всегда готовы оперативно собраться» – пояснил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU