Мэрия Уфы будет проводить все совещания в дистанционном режиме из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T12:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Чиновники уфимской администрации будут проводить все совещания в дистанционном режиме. Эта мера принята из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом на еженедельной оперативке в мэрии сообщил Ульфат Мустафин.

«Коллеги, со следующей недели перейдем на дистанционный вариант проведения всех совещаний в формате видеоконференции. Надо отказаться от стандартных методов проведения совещаний и внедрять дистанционные способы с использованием сетей общего пользования. Если будут какие-то изменения, мы всегда готовы оперативно собраться» – пояснил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU