В Уфе найден труп мужчины с послеоперационными шрамами

17 Март 2020 2020-03-17T12:14:35+03:00

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В Уфе обнаружили труп 58-летнего мужчины, на теле которого были послеоперационными шрамами.

Как стало «КП-Уфа» от собственного источника, тело уфимца нашли в его собственной квартире в одной из двухэтажек в северной части города. Остается неизвестным, что стало причиной смерти мужчины, однако на его теле в области живота эксперты-криминалисты обнаружили несколько послеоперационных рубцов. По всей видимости, совсем недавно уфимец перенес некое хирургическое вмешательство.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Тело мужчины отправили на судебно-медицинское исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU