2020-03-17T14:36:21+03:00
Общество

В Уфе стартовали массовые проверки водителей

Сотрудники ГИБДД будут выявлять должников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфафото: ГИБДД Уфа
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В уфимской госавтоинспекции сообщили о начале спецоперации «Должник»: сотрудники дорожной полиции будут выявлять злостных неплательщиков штрафов и напоминать о необходимости их своевременной оплаты. Профилактические мероприятия продлятся до конца текущей недели.

Горожанам напомнили, что в случае неуплаты штрафа в течение 60 дней он увеличится в два раза. Помимо этого, нарушителю может грозить арест сроком до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

"В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы штрафа", – добавили в пресс-службе столичной дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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