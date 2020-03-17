В Уфе стартовали массовые проверки водителей
В уфимской госавтоинспекции сообщили о начале спецоперации «Должник»: сотрудники дорожной полиции будут выявлять злостных неплательщиков штрафов и напоминать о необходимости их своевременной оплаты. Профилактические мероприятия продлятся до конца текущей недели.
Горожанам напомнили, что в случае неуплаты штрафа в течение 60 дней он увеличится в два раза. Помимо этого, нарушителю может грозить арест сроком до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.
"В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы штрафа", – добавили в пресс-службе столичной дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU