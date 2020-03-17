Уфимская станция скорой помощи пожаловалась мэру на бродячих собак

17 Март 2020 2020-03-17T11:39:27+03:00

Псы нападают на медработников прямо во время вызовов

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Администрация уфимской станции скорой помощи написала официальное обращение к мэру города Ульфату Мустафину, а также к главам всех районов башкирской столицы. Медработники жалуются, что на них прямо во время вызовов нападают бродячие собаки. Инциденты в основном происходят на недостаточно освещенных улицах.

Кроме того, еще одной проблемой на пути к больному медики назвали отсутствие в некоторых районах табличек с указанием улиц и нумерацией домов.

«Все это затрудняет доезд бригады скорой помощи к пациенту, когда счёт порой идёт на секунды...» – рассказали представители станции.

ИСТОЧНИК KP.RU