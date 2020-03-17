2020-03-17T11:04:57+03:00
Происшествия

В Башкирии под мостом обнаружили мертвого мужчину

Труп пролежал на льду около суток
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: iyryzan.rbsmi.ruфото: iyryzan.rbsmi.ru
Изменить размер текста:

На льду под навесным мостом через реку Юрюзань в Салаватском районе был найден мертвый мужчина. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что страшная находка была сделана вечером 15 марта. Ближайший к месту происшествия населенный пункт – деревня Комсомол. Погибший был опознан. Это 40-летний житель деревни Ильтаево. Известно, что мужчина нигде не работал. Он был инвалидом третьей группы.

Тело «с кровоподтеками на лице характерными при падении с высоты» по предварительным оценкам пролежало на льду около суток. Труп направлен на судмедэкспертизу. Правоохранители начали доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимская станция скорой помощи пожаловалась мэру на бродячих собак
Вертикальный забег пройдет в здании Банка УРАЛСИБ в центре Уфы
В Башкирии под мостом обнаружили мертвого мужчину
Власти Уфы намерены продать горевшую усадьбу Бухартовских за один рубль
В школах, колледжах и вузах Уфы из-за коронавируса отменили кабинетную систему
«Ты навсегда останешься в моем сердце, братишка»: в Башкирии молодой парень скончался после долгой борьбы с болезнью
С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии состоит 41 человек
В Башкирии отставку прочат руководителю агентства по печати и СМИ
В Башкирии семья, приехавшая из Таиланда, сдала анализы на коронавирус
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали два человека
Воткнула нож в живот: в Уфе женщина пыталась зарезать мужа за оскорбление
Житель Уфы жестоко расправился с пожилым отцом, просившим его покормить
Власти Башкирии опровергли переход вузов на дистанционное обучение из-за коронавируса
«Зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» переносится на неделю
В ГИБДД Башкирии предупредили об опасных природных условиях
На озеленение Уфы потратят 300 млн рублей
36-летний житель Башкирии зарезал своего тестя, а его невеста спрятала тело отца в сарае
Жителей Башкирии, находящихся за границей, вывезут на родину чартерными рейсами
В минздраве рассказали, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски