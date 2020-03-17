В Башкирии под мостом обнаружили мертвого мужчину

17 Март 2020 2020-03-17T11:04:57+03:00

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На льду под навесным мостом через реку Юрюзань в Салаватском районе был найден мертвый мужчина. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что страшная находка была сделана вечером 15 марта. Ближайший к месту происшествия населенный пункт – деревня Комсомол. Погибший был опознан. Это 40-летний житель деревни Ильтаево. Известно, что мужчина нигде не работал. Он был инвалидом третьей группы.

Тело «с кровоподтеками на лице характерными при падении с высоты» по предварительным оценкам пролежало на льду около суток. Труп направлен на судмедэкспертизу. Правоохранители начали доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU