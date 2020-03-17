2020-03-17T09:44:46+03:00
Общество

В школах, колледжах и вузах Уфы из-за коронавируса отменили кабинетную систему

Это значит, что занятия у школьников и студентов проходят только в одном помещении
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: сайт администрации Уфыфото: сайт администрации Уфы
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В Уфе с сегодняшнего дня, 17 марта, в целях профилактики заболевания коронавирусной инфекции, отменена кабинетная система обучения в образовательных учреждениях. Теперь школьники и студенты будут заниматься только в одном помещении, а не переходить из одного кабинета в другой. Об этом сообщили в пресс-службе уфимской администрации.

Власти башкирской столицы поручили руководителям организовать уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств в образовательных организациях и учреждениях культуры.

«Также поручено исключить организацию и посещение детьми и сотрудниками образовательных организаций, учреждений культуры массовых мероприятий», – следует из информации на сайте мэрии.

Кроме того, во всех учреждениях образования ведется ежедневный мониторинг причин отсутствия учащихся на занятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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