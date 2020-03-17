2020-03-17T08:34:59+03:00
Коронавирус Covid-19

С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии состоит 41 человек

Среди них шестеро детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Среди состоящих в стационарах шестеро детейСреди состоящих в стационарах шестеро детейФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня утром, 17 марта, на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекции в Башкирии были оглашены последние оперативные данные. С подозрением на COVID-19 в стационарах республики состоит 41 человек, среди которых шестеро детей. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Забелин.

«Состояние [пациентов] стабильное, проводится лечение в соответствии с рекомендациями ведущих российских и зарубежных специалистов, – добавил Забелин. – Анализы взяты под контроль центром гигиены и эпидемиологии, отправлены в лабораторию. Наблюдение и лечение осуществляется в боксовых отделениях».

За минувшие сутки на горячую линию поступило 304 звонка от жителей республики. Люди обращаются с вопросами об алгоритме действий после прибытия из-за рубежа, о том, куда можно обратиться для сдачи анализов, а также с жалобами на отсутствие масок в аптеках.

Следующий брифинг состоится сегодня вечером, в 20:00, на ютуб-канале Минздрава РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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