2020-03-17T08:02:37+03:00
Общество

В Башкирии отставку прочат руководителю агентства по печати и СМИ

Эту должность с 2012 года занимает Борис Мелкоедов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии Борис Мелкоедов в ближайшее время покинет свой пост. О намерении чиновника уйти с должности, которую он занимает с 2012 года, сообщает Ъ-Уфа. В издании полагают, что это может быть связано с планами властей о формировании государственного медиахолдинга на базе ИА «Башинформ», по окончании создания которого агентство потеряет прежние полномочия.

Борис Мелкоедов родился в декабре 1971 года в Зилаирском районе. Окончил БашГУ, и Башкирскую академию госслужбы и управления. Перед тем как стать руководителем агентства, он возглавлял управление по делам печати при правительстве Башкирии (2004-2008), пресс-службу Мингрегионразвития России в Москве (2008-2010) и министерство связи и массовых коммуникаций (2010-2012). Последнее ведомство впоследствии было реорганизовано в Агентство по делам печати и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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