2020-03-17T07:33:17+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали два человека

Авария произошла в Абзелиловском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувший понедельник, 16 марта, в Абзелиловском районе Башкирии произошло ДТП с участием двух легковушек. На 268 километре дороги Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись встречные «Hyundai Solaris», которым управляла 61-летняя жительница Челябинской области и «Nissan Primera», за рулем которого находился 70-летний житель Магнитогорска.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии травмы получили два человека – водитель и пассажирка «Hyundai Solaris». Авария произошла во время снегопада. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается дорожная полиция.

Всего за прошедшие сутки в Башкирии произошло 12 аварий, в которых пострадали 13 человек. Сотрудники дорожной полиции задержали 33 нетрезвых водителя и разыскали один угнанный автомобиль, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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