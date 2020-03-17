Житель Уфы жестоко расправился с пожилым отцом, просившим его покормить

17 Март 2020 2020-03-17T07:16:40+03:00

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На днях суд приговорил 61-летнего жителя Уфы к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима за убийство родного отца. 86-летний парализованный мужчина скончался в одну из ночей в декабре 2018 года от травм, которые нанес ему сын.

В суде было установлено, что в ту злополучную ночь обвиняемый распивал спиртное дома. Пожилой отец попросил покормить его, на что тот несколько раз ударил его в спину, сломав три ребра. На этом нетрезвый изверг решил не останавливаться и задушил беспомощного мужчину. Он попытался скрыть преступление и обратился в поликлинику, чтобы получить справку о его смерти в силу возраста. Однако тело отправили на экспертизу, где удалось доказать, что несчастного убили.

Во время следствия обвиняемый отрицал свою вину. В суде присяжных ему не поверили и вынесли обвинительный вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU