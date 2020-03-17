Власти Башкирии опровергли переход вузов на дистанционное обучение из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T07:07:42+03:00

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Накануне состоялся брифинг в башкирском правительстве, где опровергли переход студентов вузов на дистанционное обучение. Ранее на официальных сайтах БГПУ и УГАТУ появились сообщения о том, что в университетах введено электронное обучение. Как оказалось, в вузах просто усилены меры по профилактике, об отмене занятий речи не идет. В здания перестанут пускать посторонних, но карантин не вводится.

Как заявил во время брифинга министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, в регионе возникли трудности с обеспечением населения защитными масками. По его словам, в ближайшее время в аптеки поступит партия в 20 тысяч масок, а в конце недели в продажу поступят и другие средства защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU