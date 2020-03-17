2020-03-17T06:49:29+03:00
Спорт

«Зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» переносится на неделю

Официальное заявление сделала Континентальная хоккейная лига
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Вчера, 16 марта, поздно вечером Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина на неделю. Долгожданная серия плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом», соответственно, также будет перенесена. Однако из-за того, что в плей-офф КХЛ на данный момент остались только шесть российских клубов, формат проведения соревнований будет изменен.

Согласно заявлению пресс-службы КХЛ, новый формат проведения турнира с участием шести команд будет согласовываться с органами власти.

- Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги, - говорится в заявлении.

Напомним, на днях от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020 отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Причиной отказа стала объявленная пандемия коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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