На озеленение Уфы потратят 300 млн рублей

16 Март 2020 2020-03-16T19:40:55+03:00

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На сайте госзакупок проходит аукцион – уфимское предприятие «Горзеленхоз» потратит около 300 миллионов рублей на озеленение Уфы. Сумма будет потрачена из городского бюджета.

Почти 100 из них уйдут на уход за цветами, кустарниками и деревьями, еще 167 – на выращивание и поставку саженцев. Также известно, что сами цветы и растения обойдутся в 42 миллиона рублей. Крупную сумму будут тратить в течение двух лет – до 2022 года.

Поставщиком однолетних цветов станет предприниматель Ильдар Буляков. Выращиванием и поставкой материала будет заниматься компания «Цветоград».

ИСТОЧНИК KP.RU