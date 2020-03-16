2020-03-16T18:23:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Башкирии, находящихся за границей, вывезут на родину чартерными рейсами

Об этом заявил Тимур Мухаметьянов
Эльвина АПАРИНА
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На брифинге в минздраве по теме коронавируса 16 марта обсудили и заграничные поездки жителей Башкирии. Так, стало известно, что за сорванные поездки деньги будут возвращены. Вернут деньги как за РЖД, так и авиабилеты, для этого нужно обратиться в место продажи билеты.

Также Тимур Мухаметьянов, глава Гостранса Башкирии отметил, что сейчас за границей находятся 3000 жителей Башкирии. Всех их вернут домой чартерными рейсами.

- Тем, кто еще не выехал за границу, но планирует, например, на майские праздники, убедительно просим этого не делать, - сказал Мухаметьянов. – Если вы сейчас находитесь в другой стране, и у вас возникли проблемы, обратитесь в посольство.

Мухаметьянов отметил, что жители региона, которые вернутся домой из-за границы, будут помещены под карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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