36-летний житель Башкирии зарезал своего тестя, а его невеста спрятала тело отца в сарае

16 Март 2020 2020-03-16T19:07:02+03:00

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В Благовещенске местный житель обвиняется в убийстве отца своей сожительницы. Мужчина задержан по 105 статье УК РФ (убийство).

Как сообщили в следкоме, 4 марта мужчины выпивали, и между ними произошла ссора. Тогда 36-летний мужчина схватил нож и ударил им 57-летнего тестя в шею и голову. От полученных травм тот скончался на месте.

Дочь потерпевшего и ее знакомый, вернувшись домой, обнаружили тело, но не стали сообщать о случившимся в полицию, а знакомый спрятал тело в сарае их дома.

14 марта его тело обнаружили правоохранители. Позднее был установлен и подозреваемый.

Сейчас с ним проведены следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU