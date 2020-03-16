36-летний житель Башкирии зарезал своего тестя, а его невеста спрятала тело отца в сарае
В Благовещенске местный житель обвиняется в убийстве отца своей сожительницы. Мужчина задержан по 105 статье УК РФ (убийство).
Как сообщили в следкоме, 4 марта мужчины выпивали, и между ними произошла ссора. Тогда 36-летний мужчина схватил нож и ударил им 57-летнего тестя в шею и голову. От полученных травм тот скончался на месте.
Дочь потерпевшего и ее знакомый, вернувшись домой, обнаружили тело, но не стали сообщать о случившимся в полицию, а знакомый спрятал тело в сарае их дома.
14 марта его тело обнаружили правоохранители. Позднее был установлен и подозреваемый.
Сейчас с ним проведены следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU