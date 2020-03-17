2020-03-17T06:35:50+03:00
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В ГИБДД Башкирии предупредили об опасных природных условиях

На дорогах ухудшится видимость
Эльвина АПАРИНА
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Кажется, зима снова возвращается – на этой неделе Башкирию завалит снегом. В отдельных районах республики наблюдается обильное выпадение снега. В связи с этим в ГИБДД сообщили об опасности – лучше воздержаться от поездок, ведь на дорогах ожидается ухудшение видимости.

- В поездках соблюдайте максимальную осторожность. Экипажи ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, - написал Динар Гильмутдинов.

Отметим, что обильные снегопады будут идти и следующие три дня. Температура воздуха ночью ожидается до -5, а днем 0, +1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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