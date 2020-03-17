В ГИБДД Башкирии предупредили об опасных природных условиях
На дорогах ухудшится видимость
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Кажется, зима снова возвращается – на этой неделе Башкирию завалит снегом. В отдельных районах республики наблюдается обильное выпадение снега. В связи с этим в ГИБДД сообщили об опасности – лучше воздержаться от поездок, ведь на дорогах ожидается ухудшение видимости.
- В поездках соблюдайте максимальную осторожность. Экипажи ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, - написал Динар Гильмутдинов.
Отметим, что обильные снегопады будут идти и следующие три дня. Температура воздуха ночью ожидается до -5, а днем 0, +1.
ИСТОЧНИК KP.RU