СМИ: неизвестные сообщают, что рейс Москва-Уфа заминирован

16 Март 2020 2020-03-16T17:27:43+03:00

Сообщения поступают уже с 3 марта

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16 марта на электронную почту аэропорта Москвы «Шереметьево» поступило анонимное сообщение, мол, самолет рейса Москва-Уфа заминирован. Об этом сообщает информагенство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также «заминированы» и воздушные судна Москва-Пермь и Москва-Тюмень.

Источник сообщил изданию, что сообщения об угрозах взрыва в самолетах поступают с 3 марта. За это время «заминировали» 14 рейсов.

- Пик пришелся на минувшую субботу, когда неизвестные сообщили о «минировании» четырех бортов. Все угрозы оказались ложными. Раньше неизвестные рассылали анонимные сообщения, в которых вымогали биткойны, угрожая «заминировать» здания судов, магазины, аэропорты, - прокомментировал собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU