СМИ: неизвестные сообщают, что рейс Москва-Уфа заминирован
16 марта на электронную почту аэропорта Москвы «Шереметьево» поступило анонимное сообщение, мол, самолет рейса Москва-Уфа заминирован. Об этом сообщает информагенство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также «заминированы» и воздушные судна Москва-Пермь и Москва-Тюмень.
Источник сообщил изданию, что сообщения об угрозах взрыва в самолетах поступают с 3 марта. За это время «заминировали» 14 рейсов.
- Пик пришелся на минувшую субботу, когда неизвестные сообщили о «минировании» четырех бортов. Все угрозы оказались ложными. Раньше неизвестные рассылали анонимные сообщения, в которых вымогали биткойны, угрожая «заминировать» здания судов, магазины, аэропорты, - прокомментировал собеседник.
ИСТОЧНИК KP.RU