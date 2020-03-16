2020-03-16T16:43:43+03:00
Происшествия

В Башкирии на извращенца, надругавшегося над четырехлетней девочкой, завели дело

66-летний обвиняемый был задержан после показаний матери ребенка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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По решению суда мужчина помещен под стражуПо решению суда мужчина помещен под стражу
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Жителя Уфимского района обвиняют в надругательстве над 4-летней девочкой. В следственном комитете по Башкирии сообщили, что 66-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка еще в конце февраля. Напомним, мать девочки лишь спустя время узнала о случившемся и сразу обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину задержали. Сегодня стало известно, что ему предъявили обвинение по статье ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По решению суда он помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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