В Башкирии на извращенца, надругавшегося над четырехлетней девочкой, завели дело

16 Март 2020 2020-03-16T16:43:43+03:00

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Жителя Уфимского района обвиняют в надругательстве над 4-летней девочкой. В следственном комитете по Башкирии сообщили, что 66-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка еще в конце февраля. Напомним, мать девочки лишь спустя время узнала о случившемся и сразу обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину задержали. Сегодня стало известно, что ему предъявили обвинение по статье ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По решению суда он помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU