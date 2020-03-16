Школьникам в Уфе дали на обед «антигравитационные» котлеты

16 Март 2020 2020-03-16T14:46:03+03:00

Они держались на тарелке, даже когда ее переворачивали вверх дном

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В уфимской гимназии школьникам предложили на обед необычное блюдо. Казалось бы, в каше с котлетой нет ничего неординарного, однако "волшебство" проявилось, когда школьники перевернули тарелку. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что котлета держится на тарелке, как приклеенная, словно на нее не действует сила тяжести.

"Еда в гимназии. Магия вне Хогвартса", – цитирует ребят портал UfacityNews.ru.

Многих комментаторов такое блюдо возмутило, кто-то заметил, что не была соблюдена температура подачи, еда остыла и прилипла к тарелке. Другие отнеслись к ситуации с юмором, назвав блюдо "башкирской пиццей" и усмотрев тут вмешательство Гарри Поттера.

ИСТОЧНИК KP.RU