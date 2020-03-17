«Ты навсегда останешься в моем сердце, братишка»: в Башкирии молодой парень скончался после долгой борьбы с болезнью

17 Март 2020 2020-03-17T09:03:18+03:00

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В Кумертау простились с 19-летним парнем, который долгое время боролся с редким и очень опасным заболеванием – саркомой Юинга. Впервые о своей болезни молодой человек узнал в июле прошлого года, но в Уфе врачи ничем не смогли ему помочь, поэтому Саша вместе с родителями отправился в московскую клинику, где прошел семь курсов химиотерапии, и вроде болезнь начала отступать. Близкие Саши уже были готовы выдохнуть с облегчением, когда в январе во время обследования выяснилось, что у парня рецидив. Врачи предлагали сделать снова биопсию, проверить опухоль на мутацию и выбрать новую тактику лечения, как Саше резко стало плохо. Последние дни молодой человек провел в реанимации с отеком мозга: к сожалению, врачи ничем уже не могли помочь, и в начале марта Саша умер.

- Спасибо тебе, родной, за все те счастливые минуты, которые ты нам подарил! – не может сдержать своей боли близкий друг Саши Данил Д. - Когда тебе говорят, что брат yмер, ты не хочешь в это верить. Ты не хочешь дyмать о том, что ты не yвидишь больше этого человека, не yслышишь голос, не поздороваешься, не расскажешь шyткy, вы не посмеетесь вместе. Ты все это отрицаешь. Но потом, спyстя время, ты с этим смиряешься, ты входишь в реальность. Новость о смерти выбивает тебя из колеи. Но потом все нормально. Все как обычно. Только теперь твое «обычно» без него. Но в твоем сердце всегда бyдет жить дyша брата, который yшел. Ты навсегда останешься в моем сердце, мой братишка! Помним. Любим. Скорбим

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким Александра Проничкина.

ИСТОЧНИК KP.RU