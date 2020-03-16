Анализ на коронавирус в Уфе: где сдать, сколько стоит
Сдать анализы на коронавирус в Уфе можно только в одном месте – «Центре гигиены и эпидемиологии», по адресу улица Цюрупы, 25.
Руководитель медицинского учреждения Анна Казак рассказала, что провериться на наличие в организме опасного вируса можно только в «Центре гигиены и эпидемиологии». Просто так «с улицы» сдать анализ на короновирус в Уфе нельзя. Для этого нужно получить специальный талон от врача-терапевта.
- Лаборатория по особо опасным инфекциям у нас одна. Проверка проходит бесплатно. Исследование длится от 4 до 8 часов, - объяснила Казак.
Также в Башкирии работает специальная «горячая линия» по вопросам коронавируса – номер телефона в Уфе 8 (347) 286-58-27.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коронавирус в Башкирии: ответы на самые частые вопросы
Режима повышенной готовности в регионе нет, и на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения [подробнее]
ИСТОЧНИК KP.RU