Анализ на коронавирус в Уфе: где сдать, сколько стоит

16 Март 2020 2020-03-16T13:49:35+03:00

Помочь обеспокоенным горожанам могут только в одном месте

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Сдать анализы на коронавирус в Уфе можно только в одном месте – «Центре гигиены и эпидемиологии», по адресу улица Цюрупы, 25.

Руководитель медицинского учреждения Анна Казак рассказала, что провериться на наличие в организме опасного вируса можно только в «Центре гигиены и эпидемиологии». Просто так «с улицы» сдать анализ на короновирус в Уфе нельзя. Для этого нужно получить специальный талон от врача-терапевта.

- Лаборатория по особо опасным инфекциям у нас одна. Проверка проходит бесплатно. Исследование длится от 4 до 8 часов, - объяснила Казак.

Также в Башкирии работает специальная «горячая линия» по вопросам коронавируса – номер телефона в Уфе 8 (347) 286-58-27.

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ИСТОЧНИК KP.RU