На гастролях в Уфе Сергей Волчков отказался от автограф-сессии из-за угрозы коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T13:30:34+03:00

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В минувшие выходные в Уфе с большим сольным концертом побывал Сергей Волчков. Победитель второго сезона популярного телепроекта «Голос», обаятельный и харизматичный обладатель роскошного, бархатного баритона собрал впечатляющий аншлаг в ГКЗ «Башкортостан», где представил новую программу в рамках своего весеннего гастрольного тура по стране.

Основу программы составили хиты советской песенной классики и, прежде всего, песни из репертуара Муслима Магомаева. В башкирской столице артист выступает не так часто, но зато каждое свое выступление обычно заканчивает традиционной автограф-сессией, которую всегда очень ждут фанаты. Однако, в этот раз Сергей решил, что проводить ее все-таки не стоит. Впереди еще много концертов, в том числе в Кремлевском дворце, где артист планирует дать «сольник» в свой день рождения 3 апреля.

- Давайте побережем друг друга, но обещаю: приеду в следующем году и буду раздавать автографы целый час, – заявил артист зрителям.

Кстати, в уфимском аэропорту поклонники не узнали Сергея Волчкова, который прятал лицо под медицинской маской, опасаясь как бы не подхватить коронавирус, хотя в башкирской столице на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU