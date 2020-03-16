2020-03-16T15:23:25+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли тело рыбака из Перми, пропавшего два дня назад

Мужчина приехал в республику с друзьями, чтобы порыбачить
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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В субботу 14 марта компания из четырех жителей Перми отправилась на реку Белую в Краснокамском районе, чтобы порыбачить. Вечером они не досчитались одного из рыбаков - 42-летнего мужчины. На следующий день, 15 марта, о его пропаже сообщили по номеру 112.

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что на границу с Татарстаном направили спасателей из аварийно-спасательной службы, полицию и представителей администрации района. Чтобы расширить зону поисков, было задействовано судно на воздушной подушке.

Мужчину искали два дня. К сожалению, сегодня, 16 марта, стало известно, что рыбака нашли мертвым. Его тело обнаружили спасатели.

Обстоятельства случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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