В Башкирии обнаружили окровавленный труп мужчины без ног, спрятанный в тряпках

16 Март 2020 2020-03-16T12:01:01+03:00

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Житель Башкирии признался в том, что зарезал безногого инвалида.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», жуткий случай произошел в Белебее в минувшее воскресенье, 15 марта. В сарае у местного жителя был обнаружен окровавленный труп мужчины, завернутый в тряпки. Убитым оказался 57-летний мужчина, безногий инвалид первой группы. Вскоре полицейские доставили в отделение 36-летнего хозяина сарая, в котором была обнаружена страшная находка.

Убийца решил содействовать следствию и признался в том, что жестоко расправился с инвалидом. Он показал стражам порядка, где лежал окровавленный нож, которым он изрезал голову жертвы.

По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело. Душегуба задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU