«Думаем, что у него потеря памяти»: в Башкирии два месяца ищут 42-летнего мужчину

16 Март 2020 2020-03-16T13:15:54+03:00

Мужчину ищут не только близкие, но и приставы

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42-летний Дамир Туйкаев пропал в Учалинском районе два месяца назад. Мужчину хватились 20 января. С тех пор родные Дамира живут в неведении относительно его местонахождения.

Родственница мужчины рассказала, что перед исчезновением тот поругался со своей гражданской супругой, разбил телефон и ушел. Узнав о его пропаже, семья кинулась обзванивать больницы и морги, но все напрасно. Ситуация усложняется тем, что Дамира, как выяснилось, ищут еще и приставы. У мужчины с 2016 года числится долг. Однако близкие Дамира уверены, с этим его пропажа не связана, долгу ведь уже несколько лет.

«Раньше он никогда не исчезал, мы думаем, что у него потеря памяти, вдруг он покалеченный или избитый», – рассказала родственница Дамира порталу ГорОбзор.ру.

Напоминаем, что информацию, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, можно

сообщить по телефонам 8-927-969-89-19 или 8 927 941-65-11, а также 02 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU