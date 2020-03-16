«Думаем, что у него потеря памяти»: в Башкирии два месяца ищут 42-летнего мужчину
42-летний Дамир Туйкаев пропал в Учалинском районе два месяца назад. Мужчину хватились 20 января. С тех пор родные Дамира живут в неведении относительно его местонахождения.
Родственница мужчины рассказала, что перед исчезновением тот поругался со своей гражданской супругой, разбил телефон и ушел. Узнав о его пропаже, семья кинулась обзванивать больницы и морги, но все напрасно. Ситуация усложняется тем, что Дамира, как выяснилось, ищут еще и приставы. У мужчины с 2016 года числится долг. Однако близкие Дамира уверены, с этим его пропажа не связана, долгу ведь уже несколько лет.
«Раньше он никогда не исчезал, мы думаем, что у него потеря памяти, вдруг он покалеченный или избитый», – рассказала родственница Дамира порталу ГорОбзор.ру.
Напоминаем, что информацию, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, можно
сообщить по телефонам 8-927-969-89-19 или 8 927 941-65-11, а также 02 и 112.
ИСТОЧНИК KP.RU