В Башкирии для детей ужесточили «комендантский час»

16 Март 2020 2020-03-16T15:59:54+03:00

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В Башкирии вступил в силу закон, по которому «комендантский час» в летний период продлевается. С 1 мая по 30 сентября несовершеннолетним запрещено пребывать в общественных местах без взрослых с 23:00 вечера до 6:00 утра. Раньше ограничения начинали действовать с полуночи.

При этом, по словам спикера парламента Башкирии Константина Толкачева, зимний «комендантский час» остается без изменений. Он действует с 22:00 до 6:00.

– Увеличение продолжительности «комендантского часа» летом нацелено на профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей. Практика показала эффективность данной меры, – пояснил Толкачев.

Он напомнил, что Башкирия первая в стране установила такие ограничения. На тот момент в регионе действовали две детские колонии.

– Сейчас одна уже закрыта за ненадобностью, решается вопрос о закрытии второй, - добавил спикер Госсобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU