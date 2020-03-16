В Башкирии для детей ужесточили «комендантский час»
В Башкирии вступил в силу закон, по которому «комендантский час» в летний период продлевается. С 1 мая по 30 сентября несовершеннолетним запрещено пребывать в общественных местах без взрослых с 23:00 вечера до 6:00 утра. Раньше ограничения начинали действовать с полуночи.
При этом, по словам спикера парламента Башкирии Константина Толкачева, зимний «комендантский час» остается без изменений. Он действует с 22:00 до 6:00.
– Увеличение продолжительности «комендантского часа» летом нацелено на профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей. Практика показала эффективность данной меры, – пояснил Толкачев.
Он напомнил, что Башкирия первая в стране установила такие ограничения. На тот момент в регионе действовали две детские колонии.
– Сейчас одна уже закрыта за ненадобностью, решается вопрос о закрытии второй, - добавил спикер Госсобрания.
ИСТОЧНИК KP.RU