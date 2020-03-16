Для борьбы с коронавирусом в Уфе построят новую больницу
В ближайшие месяцы в Уфе построят больницу из-за угрозы распространения коронавируса.
Об идеях руководства региона Радий Хабиров заявил во время очередного оперативного совещания правительства Башкирии в понедельник, 16 марта.
- Мне оперативно предоставят план строительства. На это уйдут не годы, а несколько месяцев, - пообещал Хабиров.
По словам главы региона, руководство Башкирии готово оказать любую помощь и финансирование проекта, который в итоге поможет остановить распространение опасной коронавирусной инфекции.
Напомним, что ранее глава Башкирии подписал указ, в котором выделил основные меры по нераспространению вируса в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU