2020-03-17T07:27:03+03:00
Происшествия

Воткнула нож в живот: в Уфе женщина пыталась зарезать мужа за оскорбление

Подозреваемая весьма сожалеет о случившемся
Эльвина АПАРИНА
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Вечером 15 марта в отдел полиции в Иглинском районе поступило сообщение о том, что в селе Тавтиманово зарезали мужчину. Оказалось, что с местным жителем едва не расправилась его супруга.

Как сообщили в МВД республики, супруги выпивали. Внезапно 39-летний мужчина стал оскорблять свою 43-летнюю жену. Обиженная женщина отреагировала на слова мужа крайне радикальным методом - воткнула нож ему в живот. Сразу после случившегося она позвонила в больницу, а затем в полицию.

- До приезда следственно-оперативной группы, женщина взяла нож и аккуратно поместила его в пакетик, так как в фильмах видела, что так делают полицейские. Во время разговора со стражами порядка, подозреваемая передала им орудие, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сейчас мужчина находится в больнице, а женщина весьма сожалеет о случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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