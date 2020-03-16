2020-03-16T09:47:04+03:00
Звезды

«Татарский Стас Михайлов» Анвар Нургалиев даст четыре концерта в Уфе

Шоу популярного артиста национальной эстрады смогут посетить более четырех тысяч зрителей
Мила КИЯН
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Анвара Нургалиева называют «татарским Стасом Михайловым» за популярность у женской аудитории и любовь к ярким костюмамАнвара Нургалиева называют «татарским Стасом Михайловым» за популярность у женской аудитории и любовь к ярким костюмамФото: Мила КИЯН
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Популярный татарский певец Анвар Нургалиев открывает серию сольных концертов в Уфе, первый из которых пройдет сегодня, 16 марта, на сцене ДК УМПО. Билетов в кассах не осталось. Ожидаются аншлаги и на концертах во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 19), где артист выступит с 17 по 19 марта. В общей сложности смогут увидеть более четырех тысяч зрителей.

В прошлом году, накануне своего 45-летия,Анвар Нургалиев впервые собрал аншлаг на одной из самых больших площадок башкирской столицы – Дворце спорта, вмещающем четыре тысячи зрителей. Но желающих посмотреть юбилейное шоу артиста оказалось намного больше, и в последний момент сцену решено было перенести в центр зала, освободив для зрителей абсолютно все трибуны.

В итоге шоу посмотрело пять тысяч зрителей, поклонники съехались не только со всей Башкирии, но из Казани, Тюмени, Челябинска, Самары, Санкт-Петербурга и Москвы. Анвар Нургалиев на эстраде почти двадцать лет и на сегодняшний день один из самых востребованных артистов национальной эстрады в стране – за год он дает более 250 концертов в десятках российских городов, в том числе и в Москве. Артиста часто называют «татарским Стасом Михайловым».

- Почему нас сравнивают? Наверное, потому, что и на его концертах, и на моих преобладает женская аудитория – большей частью это дамы среднего возраста. И девяносто процентов песен посвящены женщинам, – отмечает Анвар Нургалиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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